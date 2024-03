Einen besonders krassen Verstoß gegen das Sonntagsfahrverbot haben Polizisten jetzt auf der A6 bei Grünstadt aufgedeckt. Sie erwischten dort an diesem Sonntag den Sattelzug eines Logisstikunternehmens aus der Slowakei. Das hatte ursprünglich zwar eine Ausnahmegenehmigung, wie sie von deutschen Kreisverwaltungen etwa für Transporte frischer Lebensmittel erteilt wird. Aber in seinem Fall war die zeitlich befristete Erlaubnis schon seit Januar abgelaufen. Ob da der Firma ein bloßes Versehen unterlaufen ist, haben die Beamten noch nicht herausgefunden. Sie wissen aber mittlerweile: Die Tour am vergangenen Sonntag war kein Einzelfall. Denn über den Fahrtenschreiber des Sattelzugs und über die persönlichen Dokumente seiner beiden Fahrer haben sie herausgefunden, dass die mehr als 30 Lastwagen des Unternehmens an den Sonntagen der vergangenen Wochen immer wieder illegal durch Deutschland gerollt sind. Nun sollen dem Unternehmen die so erwirtschafteten Gewinne entzogen werden. Außerdem muss es damit rechnen, dass es wegen Unzuverlässigkeit auch keine neue Ausnahmegenehmigung mehr bekommt.