[Aktualisiert] Die Suche nach einem orientierungslosen 81-Jährigen ist beendet. Wie die Polizei am frühen Freitagabend meldet, wurde der Vermisste am Ortsausgang von Frankenthal in Richtung Flomersheim von einem aufmerksamen Spaziergänger wiedererkannt. Der Mann verständigte die Polizei und blieb bei dem Senior, bis eine Streife eintraf. Der demente 81-Jährige, der am Freitagmorgen aus einer Seniorenunterkunft in der Frankenthaler Innenstadt weggelaufen war, ist laut Bericht körperlich in guter Verfassung und wurde in das Heim zurückgebracht. An der Suchaktion waren neben Polizeibeamten auch Feuerwehrkräfte und Vermisstenspürhunde im Einsatz gewesen.