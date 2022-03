Was die RHEINPFALZ am Donnerstag voriger Woche thematisierte, hat der 1. FC Kaiserslautern nun bestätigt: Die amerikanische Pacific Media Group (PMG), das Unternehmen um Paul Conway und Chien Lee, steigt als zusätzlicher Geldgeber neben den regionalen Investoren ein. PMG beteiligt sich mit knapp unter zehn Prozent des genehmigten FCK-Kapitals und deckt sich mit einem entsprechenden Aktienpaket ein.

Das entspricht nach jetzigem Stand einer Investition in Anteile an der FCK GmbH & Co. KGaA (Kommanditgesellschaft auf Aktien) von etwas weniger als 3,3 Millionen Euro. Darauf hätten sich die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern, die Mehrheitsaktionäre 1. FC Kaiserslautern e.V. und Saar-Pfalz-Invest GmbH sowie die einzelnen regionalen Investoren verständigt, verlautbarte der Klub per Pressemitteilung. Nachdem mit der Saar-Pfalz-Invest GmbH bereits ein Bündnis finanzstarker, regionaler Investoren mit einer hohen Identifikation zum FCK die Bereitschaft dokumentiere, den Profifußball in Kaiserslautern nachhaltig zu stärken, sei es nun mit dem Einstieg der US-Investoren gelungen, einen weiteren wichtigen, strategischen, internationalen Partner für den FCK zu gewinnen.

Erstes PMG-Engagement in Deutschland

Gespräche der PMG mit den FCK-Aktionären der Saar-Pfalz-Ivest, die aus den regionalen Unternehmern Professor Peter Theiss, Giuseppe Nardi (beide Dr. Theiss Naturwaren, Homburg), Klaus Dienes (Dienes Packaging, Kaiserslautern), Dieter Buchholz (Buchholz Fachinformationsdienst, Bexbach/Saarland) und Axel Kemmler (Kemmler Kopiersysteme, Kaiserslautern) besteht, und mit dem FCK liefen bereits seit längerer Zeit. Bisher steht allein die SPI für die Sicherung auch der Drittliga-Lizenz für die kommende Saison gerade.

Die Saar-Pfalz-Invest GmbH hat nach dem im Dezember 2020 abgeschlossenen Insolvenzverfahren der FCK-Kapitalgesellschaft für elf Millionen Euro 33 Prozent des genehmigten Kapitals in Aktien erworben.

Für die Pacific Media Group wäre der FCK das erste Engagement im deutschen Fußball. In Europa ist die PMG beispielsweise bei Barnsley FC (England), AS Nancy (Frankreich), KV Oostende (Belgien) und Esbjerg fB (Dänemark) finanziell engagiert.