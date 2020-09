[Aktualisiert um 18.20 Uhr] Zwei Personen mussten ins Krankenhaus gebracht werden, weil ein 26-Jähriger am Freitag gegen 12.20 Uhr zwischen der Adolf-Kolping-Straße (McDonalds-Kreisel) und der Louis-Escande-Straße (Hornbach-Kreisel) in ein Stauende aufgefahren ist. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Wohl aus Unachtsamkeit sei der Mini-Fahrer in Fahrtrichtung Speyer ungebremst auf einen Audi geprallt, der wiederum auf einen Skoda aufgeschoben und anschließend in den Straßengraben geschleuderte wurde. Die Bundesstraße 39 wurde im Abschnitt zwischen den beiden Kreiseln bis 13.30 Uhr voll gesperrt, der Verkehr örtlich umgeleitet. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro.