Eine junge Frau ist bei einem Unfall auf der A6 Richtung Mannheim in der Nacht zum Sonntag lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 21-Jähriger mit seinem Ford Focus kurz vor dem Autobahnkreuz Landstuhl vermutlich ungebremst mit hoher Geschwindigkeit in das Heck eines Toyota Auris. Die 43-jährige Fahrerin des Toyota aus dem Kreis Kusel wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Eine 22-jährige Mitfahrerin, die sich auf der Rückbank des Toyota befand, erlitt lebensbedrohliche Verletzungen. Sie wurde mit dem Rettungswagen in eine Klinik verbracht. Ein dritter Wagen konnte den beiden verunfallten Autos nicht rechtzeitig ausweichen und kollidierte ebenfalls mit diesen. Ein Alkotest beim Unfallverursacher ergab 1,15 Promille. Während der Bergungsarbeiten musste die A6 in Richtung Mannheim für zirka sieben Stunden voll gesperrt werden.