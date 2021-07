Ein Fremder hat am Montag gegen 16 Uhr an einer Ampel in der Landauer Straße in Offenbach eine neunjährige Schülerin angesprochen. Das Mädchen fühlte sich laut Polizei unwohl, weshalb sie den Mann aufforderte, sie in Ruhe zu lassen. Nachdem sie die Straße überquert hatte, bat sie eine Fußgängerin um Hilfe. Aufgrund des resoluten Auftretens der Zeugin ging der Mann zügig zu seinem Fahrzeug, das er auf einem nahegelegenen Parkplatz eines Supermarkts abgestellt hatte, und fuhr davon. Um den Sachverhalt zu klären, sucht die Kriminalinspektion Landau nun nach der Frau, die schätzungsweise zwischen 60 und 70 Jahre alt sein soll. Sie trug eine beigefarbene Bluse und eine rote Hose, sie hatte zudem einen Gehstock. Laut Polizei soll eine weitere Zeugin das Geschehen beobachtet haben. Sie soll zwischen 50 und 60 Jahre alt sein und ein Blumenkleid getragen haben. Die beiden Frauen werden gebeten, sich unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an kilandau@polizei.rlp.de zu melden.