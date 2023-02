Rund 100 Menschen haben sich am Samstag am Umwelttag in Otterstadt beteiligt und die Gemarkung der Altrheingemeinde von Müll befreit.

Laut Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann (CDU) sammelten die freiwilligen Helfer mehr als zehn Kubikmeter Abfall ein, hinzu kam noch ein halber Kubikmeter Metall. Illegal in der Landschaft entsorgter Müll komme immer häufiger vor. Zimmermann zufolge fiel auf, dass in den Rheinauen bei den Campingplätzen Restabfallsäcke entsorgt werden und in die Entwässerungsgräben viel Müll geworfen werde. Als außergewöhnliche Fundstücke nannte der Ortsbürgermeister ein Kanu und zwei verrostete Gewehre, die der Polizei übergeben worden seien.

Bernd Zimmermann freute sich über die Rekordbeteiligung und erwähnte, dass neben einigen Bürgern vor allem der Yachtclub zahlreiche Mitglieder zum Helfen entsandt hatte. Ebenso beteiligten sich Vertreter des Gesangvereins Germania, des Angelsportvereins, der Interessengemeinschaft „Kein Öl“, der grünen kommunalen Liste (gkL), der CDU, Martina und Rolf Schillinger, die regelmäßig im Auwald Unrat einsammeln, sowie die Speyerer Beigeordnete Irmgard Münch-Weinmann (Grüne).