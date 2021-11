Die Kunstturner der TSG Grünstadt bleiben in der 2. Bundesliga. Ihren Wettkampf gegen den bayerischen TSV Monheim gewann die Pfälzer Riege am Samstag mit 36:30 Scorepunkten. Die KTV Hohenlohe, die mit 6:91 Scorepunkten gegen Spitzenreiter KTV Koblenz verloren hat, steht damit als Absteiger fest. Auch die Begegnung zwischen Grünstadt und Hohenlohe am nächsten Samstag kann daran nichts mehr ändern.