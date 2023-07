Die MLP Academics Heidelberg haben einen Transfercoup gelandet. Der Basketball-Bundesligist gab am Dienstag die Verpflichtung von Paul Zipser bekannt. Der Forward wurde in Heidelberg geboren, spielte zwei Jahre in der nordamerikanischen Profiliga NBA und gilt als einer der besten deutschen Basketballer.

Zuletzt stand Zipser beim deutschen Branchenführer FC Bayern Basketball unter Vertrag. Die Rückkehr von Zipser, der im Nachwuchs der Academics mit seinem Sport begann, soll ein Zeichen für die Ambitionen des Klubs sein, der im Sommer 2021 in die Bundesliga aufgestiegen war.

„Das ist für uns ein Meilenstein“, sagte Matthias Lautenschläger, der geschäftsführender Gesellschafter der Academics. Zipser bindet sich für zwei Jahre an die Heidelberger.