Torhüter Jan-Ole Sievers und der 1. FC Kaiserslautern gehen künftig getrennte Wege. Das hat der FCK am Samstag vor seinem letzten Saisonspiel gegen den FC Bayern München II im Fritz-Walter-Stadion mitgeteilt. Der 25-Jährige stand seit 2013 bei den Roten Teufeln unter Vertrag. Der gebürtige Karlsruher war aus der Jugend der Bolton Wanderers ins Nachwuchsleistungszentrum der Roten Teufel gewechselt und schaffte anschließend aus der U19 über die Zweite Mannschaft den Sprung zu den Profis.

Für den FCK stand er unter anderem in vier Zweitligaspielen und sieben Drittligapartien zwischen den Pfosten. Von Februar bis Dezember 2019 war Sievers an den japanischen Club FC Gifu ausgeliehen. In den Überlegungen des FCK hat er keine Rolle mehr gespielt. Spieler und Klub einigten sich „in beiderseitigem Einvernehmen“ auf eine vorzeitige Auflösung ihres ursprünglich noch ein weiteres Jahr laufenden Arbeitsvertrages, berichtet der Verein.