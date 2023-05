Nach seiner Krönung stehe König Charles III. nun vor großen Herausforderungen, meint die Londoner „Times“ am Montag: „Während der Jubel verhallt und die Straßensperren weggeräumt werden, müssen nun Antworten auf die noch offenen Fragen gefunden werden. Wie wird der neue König die Protokolle und Konventionen der heutigen Monarchie verändern? Wie kann seine Rolle die Werte einer modernen Demokratie verkörpern? Wie kann das Gleichgewicht zwischen der Ausübung der Macht durch Regierung und Parlament und der Ausübung der Souveränität durch Charles III. aussehen?

Der König ist ein Mann mit Überzeugungen. Die Anliegen, für die er sich als Prinz von Wales lange Zeit eingesetzt hat, sprechen die heutige Generation in Großbritannien, ja in der ganzen westlichen Welt, ganz besonders an: die Umwelt, die nachhaltige Landwirtschaft, die Künste, die Architektur nach menschlichem Maß und die Ausweitung der Möglichkeiten und des Mitgefühls auf alle, insbesondere auch auf ehemalige Häftlinge und Menschen aus benachteiligten Verhältnissen. (...) Das alles sind langfristige Themen, doch für einen König, der es eilig hat, sollte der Wandel jetzt beginnen.“