Die Fahrgeschäfte auf dem Wurstmarkt wurden wie üblich nach dem Aufbau von Baukontrolleuren der Unteren Bauaufsichtsbehörde in Zusammenarbeit mit dem Tüv Süd geprüft. Dies teilte die Kreisverwaltung auf Nachfrage mit. Die Prüfung sei am Freitagnachmittag beendet gewesen: Dabei seien bei zwei der Fahrgeschäfte Mängel festgestellt worden, wie Gernot Schwinn von der Abteilung „Bauverwaltung“ der Kreisverwaltung mitteilt.

Das Fahrgeschäft »Hot Shot« auf dem Wurstmarkt bleibt wegen einer technischen Störung zunächst geschlossen. Foto: Rebecca Singer

Nach Informationen dieser Zeitung handelt es sich dabei zum einen um das Fahrgeschäft „Hot Shot“, ein kugelförmiger Käfig, der an zwei Seilen in die Höhe geschleudert wird. Zum anderen um das Fahrgeschäft „Turbine“, ein Drehteller mit Sitzen der durch die Drehung die Besucher in die Sitze presst. Letzterer sollte zum ersten Mal auf dem Wurstmarkt zum Einsatz kommen. Welche Mängel an den Fahrgeschäften festgestellt worden sind, ist noch unklar. Die Mängel könnten die Fahrgeschäfte über das Wochenende, beziehungsweise zu Beginn der kommenden Woche, beheben, schreibt Schwinn. Und: „Das Ergebnis hierüber bleibt abzuwarten.“ Für die übrigen Fahrgeschäfte, habe der Betrieb freigegeben werden können.