Nach wie vor touren die Impfbusse des Landes durch Rheinland-Pfalz. Das Impfangebot werde gut angenommen, sagt Oliver Bartelt, Teamleiter des DRK-Landesverbands und Teil des mobilen Impfbusteams. Dieser hatte am Montag auf dem Landauer Real-Parkplatz Station gemacht und am Mittwoch in Bad Bergzabern. Täglich stehen 200 Impfdosen bereit, je 100 von den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson. Diese würden auch meistens alle verwendet, berichtet Bartelt. Bis in den September fahren die Impfbusse noch durchs Land.

Die Südpfälzer Gesundheitsämter haben seit Montag 34 Neu-Infizierte registriert, davon 13 in Landau und im Kreis SÜW, 22 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen: 81,1 in Landau, 31,7 im Kreis SÜW und 115,5 im Kreis Germersheim.

An der Weinstraße ist neu betroffen die Katholische Kindertagesstätte Edenkoben, in der ein Kind positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden ist. Es wurden 25 Kontaktpersonen ermittelt.

