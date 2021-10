Die Feuerwehren im Speyerer Umland waren am Donnerstag seit dem frühen Morgen wegen des Sturmtiefs „Ignatz“ und den damit verbundenen orkanartigen Böen im Einsatz. Der Sturm deckte Dächer ab, fegte Bäume um und führte zu stundenlangen Stromausfällen.

In Neuhofen waren nach Angaben von Wehrleiter Michael Jaspers Teile des Wellplatten-Dachs beim Reitverein weggeflogen. Zehn Wehrleute beseitigten weitere lose Teile über den Ställen und sperrten den Gefahrenbereich ab. Des Weiteren wurden die Kameraden in Neuhofen wegen loser Dachziegeln alarmiert. In Altrip deckte der Sturm Teile eines Dachs ab und fegte die Ziegeln auf ein Nachbardach. Auf den Straßen zwischen Altrip und Waldsee, zwischen Altrip und Ludwigshafen sowie zwischen Otterstadt und der B9-Auffahrt stürzten Bäume auf die Fahrbahn, die die Feuerwehr zur Seite räumte. Um umgestürzte Bäume im Wald kümmert sich der Forstbetrieb. Seit 7 Uhr waren 38 Feuerwehrleute aller vier Wehreinheiten der Verbandsgemeinde Rheinauen im Einsatz.

Stundenlange Stromausfälle

In der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen fiel beim Tennisplatz in Dudenhofen laut Wehrleiter Stefan Zöller ein Baum auf eine Telefonleitung, die Zöller zufolge jedoch nicht beschädigt wurde. Außerdem seien zahlreiche weitere Bäume umgefallen.

In der Verbandsgemeinde Lingenfeld wurden am Nachmittag nach Angaben von Wehrleiter Steffen Andres die Wehreinheiten aus Lustadt, Weingarten und Freisbach alarmiert, weil sich an einem Hausdach in Lustadt Metallplatten lösten. Zur Unterstützung wurde die Drehleiter der Germersheimer Feuerwehr angefordert, mithilfe derer das Dach gesichert wurde.

Zudem kam es den Pfalzwerken zufolge zu Stromausfällen, weil abgeknickte Äste und Bäume in Leitungen fielen. In Heiligenstein, Mechtersheim, Lingenfeld, Schwegenheim und Neuhofen kam es zu mehrstündigen Ausfällen, in Altrip war der Strom dagegen nur für fünf Minuten weg.