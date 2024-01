[Aktualisiert um 16.20 Uhr] In der Südwestpfalz hat es am Mittwoch ab 14.30 Uhr einen Stromausfall gegeben. Wie die Pfalzwerke mitteilen, waren Teile von Lemberg, Ludwigswinkel und Eppenbrunn betroffen. Die Versorgungsunterbrechungen hätten von drei Minuten bis zu über einer Stunde gedauert. Ob die Störung mit dem Wintereinbruch in der Pfalz zusammenhänge, könne man nicht sagen. Die Techniker vor Ort hätten keine Ursache für den Stromausfall finden können, heißt es von den Pfalzwerken.