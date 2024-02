Die beiden Strafgefangenen, die in der Nacht auf Heiligabend und am 26. Januar aus der Außenstelle Kislau der Justizvollzugsanstalt Bruchsal geflohen waren, sind zurück im Gefängnis. Das teilen die „Badischen Neusten Nachrichten“ (BNN) mit. Damit sind drei von vier Strafgefangenen, denen in den vergangenen Monaten die Flucht gelungen war, wieder hinter Gittern.

Beide Häftlinge waren aus dem sogenannten offenen Vollzug in Kieslau geflohen. Der Gefangene, der im Dezember 2023 entkommen war, wurde vor einigen Tagen festgenommen. Er verbüßt seine Strafe nun im geschlossenen Vollzug der JVA Heimsheim. Der andere Häftling hatte sich selbst bei der JVA Bruchsal gestellt und befindet sich laut BNN nun dort auch im geschlossenen Vollzug.

Ein Straftäter aus der JVA Mannheim war bei einem Termin im Ludwigshafener Klinikum im Dezember 2023 geflohen. Er wurde etwa zwei Wochen später in einem Hotel festgenommen. Weiterhin auf der Flucht befindet sich der verurteilte Mörder Aleksandr Perepelenko. Der damals 43-Jährige war am 30. Oktober 2023 mit seiner Familie in Begleitung zweier JVA-Beamter aus Bruchsal am Germersheimer Baggersee spazieren. Dabei gelang ihm die Flucht.