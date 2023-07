In unserer jüngsten Ausgabe ging es in der Dialektserie „Saach blooß“ um die Formulierung „Sticker soundsoviel“ – also um eine Pfälzer Art des Schätzens, wenn die genaue Anzahl nicht bekannt ist. Rainer Clos aus Blaubach weist nun darauf hin, dass es da einen Bezug zu einer Redewendung im Niederländischen geben könnte: Dort stehe die Formulierung „een stuk of 20 eieren“ für „ungefähr 20 Eier“, was sich auch auf Altersangaben übertragen lasse: „hij is een stuk of 50 jaar“ – „er ist so um die 50 Jahre alt“. Wir danken herzlich für diesen Hinweis.

Tatsächlich haben das Altniederländische und das einst in Norddeutschland gesprochene Altniederdeutsche einander über Jahrhunderte befruchtet. Und über das Niederfränkische besteht ein Bezug zum Mittelfränkischen und damit letztlich auch zum Rheinfränkischen, wozu das Pfälzische zählt. Eine Verbindung von „Sticker“ zu „een Stuk of“ würde also zumindest nicht verwundern.

Ob es solch spannende Verbindungen auch bei „Mords-“ und „mords-“ gibt (wie in „e Mordshitz“) wird sich in der nächsten Folge im August zeigen. Schreiben Sie uns dazu (und zu allem, was Ihnen zum Thema „Mords-“ einfällt), an saachblooss@rheinpfalz.de!