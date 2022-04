SPD-Politiker Daniel Stich neu im FCK-Aufsichtsrat

Der SPD-Politiker und Landesimpfkoordinator Daniel Stich (45) ist nach RHEINPFALZ-Informationen als Nachfolger des vor Weihnachten zurückgetretenen Markus Merk in den Aufsichtsrat des Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern nachberufen worden. Zum Artikel

Ukraine: Wie spricht man mit Kindern am besten über Krieg?

Der Krieg in der Ukraine ist überall Thema: in der Familie, unter Freunden, in der Schule, in den Medien. Auch Kinder hören und sehen davon Schlimmes. Und sie haben Fragen. Haben die Eltern auch angemessene Antworten? Worauf Erwachsene achten sollten, sagt die Kinderpsychotherapeutin Helena Dimou-Diringer im Gespräch mit Martin Schmitt. Zum Artikel

Sparen mit Fallstricken: Zum Tanken rüber nach Frankreich

Frankreich hat die Spritpreise gesenkt. Und zwar um 18 Cent pro Liter. Das lockte am Wochenende Sprittouristen ins Elsass. Doch Tanken in Frankreich hat auch seine Tücken. Vor allem, wenn man sich nicht auskennt. Zum Artikel

Auf Schnee folgen Sturm und Regen

Nach dem Winterintermezzo präsentiert sich das Wetter in der neuen Woche von einer eher herbstlichen Seite. Zum Artikel

Neue Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz treten in Kraft

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie, zahlreichen zwischenzeitlichen Verschärfungen und Lockerungen, fallen an diesem Sonntag (3.4.) die meisten Regeln und Schutzmaßnahmen in Rheinland-Pfalz weg. Zum Artikel

Entsetzen über Leichenfunde in Kiews Vorstadt Butscha

In der zurückeroberten Stadt Butscha haben ukrainische Truppen Dutzende tote Zivilisten entdeckt. Der Vorwurf: Die abgerückte russische Armee soll die Menschen erschossen haben. Zum Ukraine-Blog

Vermieter sollen sich an Klimaabgabe beteiligen

Mieter sollen die Klimaabgabe bei den Heizkosten in den meisten Fällen künftig nicht mehr alleine zahlen. Stattdessen sollen ihre Vermieter einen Teil des sogenannten CO2-Preises übernehmen – und zwar abhängig davon, wie klimafreundlich ihr Haus ist. Zum Artikel

Autofahrer fährt auf Polizisten zu

Im saarländischen St. Wendel ist ein 30 Jahre alter Autofahrer in der Nacht zu Sonntag auf einen Polizisten zugefahren, der ihn kontrollieren wollte. Zum Artikel