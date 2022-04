Frankreich hat die Spritpreise gesenkt. Und zwar 18 Cent pro Liter. Das lockte am Wochenende Sprittouristen ins Nachbarland. Die Folge: lange Warteschlangen vor den Zapfsäulen. Doch Tanken in Frankreich hat auch seine Tücken. Vor allem, wenn man sich nicht auskennt.

Es herrscht Sauwetter am Samstagmorgen: Schneeregen und gefühlte Minusgrade. Aber davon lassen sich Sprittouristen nicht abschrecken. Pfälzer Autofahrer stehen an den Tankstellen in Frankreich Schlange, um billig zu tanken. Zwar sind die Preise im Nachbarland schon günstiger gewesen, nachdem sie in Deutschland explodiert waren. Doch jetzt gewährt der Staat zusätzlich noch einen dicken Rabatt. Und der hat es in sich wie der Blick auf eine Tankanzeige in Bad Bergzabern zeigt: Diesel 207,9 Cent, Super E 10 199, 9 Cent. V-Power Racing 226,9 Cent und V-Power Diesel 228,9 Cent. In Weißenburg sehen die Zahlen so aus: Diesel 1,89 Euro, Super 1,85 Euro, Benzin 1,75 Euro. Mehr wird auch nicht angeboten.

Anderes Land, anderes System

Kontinuierlich kommen Autofahrer zu den Zapfsäulen im Elsass, nehmen Wartezeiten in Kauf. Manche kommen zum ersten Mal und wundern sich: Die Tankstelle in Richtung Altenstadt beispielsweise ist im Vergleich zu deutschen Tankstellen sehr unkomfortabel. Zapfsäulen, ein Bezahlterminal, wenig Wetterschutz und keiner, der kassiert oder vielleicht Auskunft geben kann. Wer kein oder nur kaum Französisch spricht, ist aufgeschmissen. Entgegen den gängigen deutschen Bezeichnungen wird Benzin in Frankreich anhand der Oktanzahl unterschieden. So ist „95“ in Frankreich das normale Benzin. Wer „Super bleifrei“ tanken möchte, muss zu „98“ greifen. Gazole ist Dieseltreibstoff. „Es ist blöd, dass alles nur in französischer Sprache ist“, bemängelt eine Frau gegenüber der RHEINPFALZ. Sie tut sich mit dem Bezahlsystem und der Auswahl des Sprits sichtlich schwer. Die Zeit, sich in Ruhe mit dem System zu beschäftigen, ist nicht da. In der Schlange hinter ihr stehen bereits Kunden mit gezückten Scheckkarten. Kontinuierlich stehen zehn bis 15 Autos hinter den Zapfsäulen – mehr als die Hälfte aus der Südlichen Weinstraße, einige aus Karlsruhe, Landau und Germersheim.

Sechs Euro gespart

Für neue Tanktouristen am einfachsten ist die Methode, die Reinhard Schneider aus Schweighofen nutzt. Er geht vor dem Tanken in den nur wenige Schritte entfernten Supermarkt, kauft sich eine Wertkarte für fünfzig Euro, steckt sie in den Bezahlautomaten der Tankstelle und tankt für diese Summe. Auch macht er gleich noch einen Reservekanister mit fünf Litern voll. Für die 50 Euro hat er 28,5 Liter bekommen. Für ihn ein Ersparnis von rund 6 Euro. „Für uns im Grenzgebiet ist es normal, in Frankreich zu tanken“, sagt er. Derzeit würden die niedrigen Spritpreise aber viel mehr Autofahrer anlocken, berichtet der Pfälzer und fügt hinzu: „Bei Hornbach hätte es heute Morgen 2,03 Euro gekostet. Der Rentner und Winzer im Nebenerwerb gibt freimütig zu, dass er es nicht nötig hätte, die paar Euro zu sparen. Aber: „Ich bin sparen seit meiner Kindheit gewohnt, das war in meiner Genartion einfach so“, sagt der 70-Jährige. Er habe auch gleich die billigeren Kartoffeln aus dem Supermarkt mitgenommen. Und dann erzählt Schneider noch, dass er für den Diesel für seine landwirtschaftlichen Fahrzeuge jetzt ein Drittel mehr bezahlen müsse. Bezüglich den Krieg in der Ukraine und die Abhängigkeiten von Wirtschaftsgütern hat Schneider eine düstere Prognose. „Der Mensch hat nichts gelernt, der Konsum hat alles kaputt gemacht.“

Nur fünf Liter als Reserve

Unterdessen zahlt ein Ehepaar aus Billigheim-Ingenheim mit EC-Karte. „Jeder muss sehen, wo er bleibt“, erklären die beiden. Und sie finden, dass es doch ein „gelebtes Europa“ sei, wenn man die günstigen Spritpreise nutzt. „Wegen ein paar Euro sind wir nie hergefahren, aber jetzt lohnt es sich“, sagen die beiden. Ihr Ersparnis: rund zehn Euro bei 60 Litern. Eine Frau aus Germersheim tankt zum ersten mal in Frankreich und ist total verunsichert, wie sie bezahlen soll. Wieder warten andere ungeduldige Kunden. Denn Bezahlen kann man nur an einem einzigen Terminal. Schließlich fährt sie ohne getankt zu haben wieder weg. „Was für ein Abenteuer“, bemerkt indes Regina aus Schweigen, die künftig lieber wieder in Bad Bergzabern tanken will. Auch fragt sie sich, wie sich der Tanktourismus auf Deutschlands Wirtschaft auswirken wird. Ein anderes Paar sorgt wiederum für ordentlich Reserve. Es füllt zusätzlich einen zehn Liter Kanister. Das aber bemerkt ein Beamter der Gendarmerie, der ebenfalls tankt. „Das geht nicht“, sagt er. Und auf Nachfrage antwortet er, dass lediglich ein Ersatzkanister mit fünf Litern erlaubt sei, mehr nicht.