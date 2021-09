20 zu sechs Stimmen lautete am Donnerstagabend im Stadtrat Speyer die Mehrheit für die Bewerbung der Stadt um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026. Um die Veranstaltung, die mit Landesmitteln unterstützt wird, bewerben sich weitere Städte, darunter Neustadt. Eine Entscheidung in Mainz wird im März 2022 erwartet. Warum es in Speyer neben viel Zustimmung zum Konzept auch Kritik gab, lesen sie hier.