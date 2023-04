Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Speyer bewirbt sich um die Ausrichtung der Landesgartenschau 2026. Das ist nach der entscheidenden Abstimmung am Donnerstagabend endgültig klar. Ein so eindrückliches Votum wie in Neustadt, einem von vier Konkurrenten, ist aber nicht gelungen. Das hat Gründe.

Neustadts Stadtrat hatte einstimmig votiert und sich dann feierlich zu einem Bewerbungsfoto aufgestellt. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) erreichte für das Konzept ihrer Verwaltung