Erleichterung bei Annweilers Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried: Sein Corona-Testergebnis ist negativ. Am Samstag erhielt er den Befund. Der Stadtchef ist seit Mittwoch in häuslicher Quarantäne, da eine Arbeitskollegin bei der Verbandsgemeinde-Verwaltung Landau-Land positiv auf Corona getestet wurde. Das Gesundheitsamt hat Seyfried als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft. Er muss bis zum 29. Oktober – zwei Wochen ab dem letzten Kontakt – in Isolation bleiben. Diese Regelung gilt unabhängig vom negativen Testergebnis.