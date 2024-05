Die Polizei in Mannheim meldet einen Fall von Heiratsbetrug. Das Opfer ist ein 26-jähriger Mann, der mehrere Zehntausend Euro an eine Frau überwiesen hatte, die er auf einer Dating-Plattform im Internet kennengelernt hatte. Laut Bericht hatte er über Monate über einen Messenger-Dienst Nachrichten und Bilder mit der Frau ausgetauscht. Die Online-Beziehung vertiefte sich derart, dass schon bald gemeinsame Heiratspläne geschmiedet wurden. In diesem Zusammenhang überredete die Betrügerin den 26-Jährigen, Geld in Form einer Kryptowährung zu überweisen. Nachdem der Mann das Geld für seine vermeintliche Hochzeit gezahlt hatte, brach der Kontakt plötzlich ab. Der 26-Jährige musste erkennen, dass alles nur ein Schwindel gewesen war. Er wandte sich am Freitag an die Polizei und brachte den Fall des sogenannten Love-Scamming-Betrugs zur Anzeige. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen.