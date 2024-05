Seit gestern ist eine große Gruppe der Jugendchöre auf einer Reise nach Rom, wo Konzerte gegeben werden. Heute begegnen die Mädchen und Jungen dem Papst.

In einem Kapitelsamt wurden jeweils neun Mädchen und Jungs in die Chorgemeinschaft von Mädchenchor am Dom und Domsingknaben aufgenommen. Die Kinder singen alle bereits seit fünf Jahren in den Vor- und Nachwuchschören der jeweiligen Chorsparten der Dommusik, haben sich mehrere Jahre auf diesen Wechsel vorbereitet und sich noch einmal bewusst dafür entschieden, weiterhin Teil der großen Chorgemeinschaft der Dommusik zu bleiben.

Im Mädchenchor singen derzeit rund 120 Mädchen in drei Altersstufen. Den Domsingknaben gehören 75 Jungs und 20 junge Männerstimmen ebenfalls in drei Chorstufen an.

Ein Einstieg für singbegeisterte Kinder in die Nachwuchschorgruppen vom letzten Kindergartenjahr bis zur dritten Klasse ist jederzeit möglich. Auch der „Quereinstieg“ für musikalisch schon vorgebildete Kinder und Jugendliche ist selbstverständlich möglich. Die differenzierten Probenzeiten der Chorgruppen sind unter der Rubrik „Chöre“ auf der Homepage der Dommusik zu finden.

Klingende Botschafter des Domes und der Stadt

Eine große Gruppe von Mädchenchor und Domsingknaben unternimmt vom 7. bis zum 12. Mai eine Konzertreise nach Rom und ist somit als klingende Botschafter des Domes und der Stadt Speyer unterwegs. Die 110 Kinder und Jugendlichen sind bei der Generalaudienz des Papstes am 8. Mai auf dem Petersplatz mit dabei. An Christi Himmelfahrt gestalten sie den Gottesdienst in der deutschen Nationalkirche Santa Maria dell´ Anima. Am Freitag ist ein ausführliches Besichtigungsprogramm. Am Samstag geben die Chöre ein Konzert in der Basilika San Ignatio. Vor der Abreise am Sonntag singen die jungen Sängerinnen und Sänger einen Gottesdienst in den Domitilla-Katakomben.

Zur Sache

Der 8. Mai 2024 ist der 79. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Europa. Zum 70. Jahrestag hatte die Speyerer Dommusik zusammen mit der Deutschen Staatsphilharmonie im Dom ein besonderes Konzert realisiert, bei dem das „Deutsche Requiem“ und Arnold Schönbergs „Ein Überlebender aus Warschau“ auf dem Programm standen (Schönberg gehört zu den Jubilaren 2024, er wurde vor 150 Jahren geboren).

Im kommenden Jahr dirigiert Domkapellmeister Markus Melchiori beide Werke zum 80. Jahrestag des Kriegsendes mit Domchor und Staatsphilharmonie erneut: am 8. Mai 2025 im Mannheimer Rosengarten und am 9. Mai 2025 im Dom zu Speyer. Bei dem Musikfest der Staatsphilharmonie 2024 wird zusammen mit dem Domchor die „Lobgesang“-Sinfonie von Mendelssohn aufgeführt. Im kommenden Jahr gibt es am 6. Juli 2025 dann ein ganz besonderes gemeinsames Projekt: Unter Leitung von Michael Francis werden die „Faust“-Szenen von Robert Schumann aufführt.