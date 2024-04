Die Angebote zum Parken in Kaiserslautern seien nicht so schlecht wie ihr Ruf, sagen Geschäftsleute und die Stadt. Das Citymanagement sei dabei, die Informationen zu Parkplätzen, Parkhäusern sowie Park-and-Ride-Angeboten zu bündeln, berichtet Oberbürgermeisterin Beate Kimmel. Doch damit könne es nicht getan sein, meinen Einzelhändler. Kritisch gesehen werden auch die Bestrebungen, den Individualverkehr möglichst aus der Innenstadt rauszuhalten. Man stehe mit Parkhaus-Betreibern in Kontakt, sagt Citymanger Alexander Heß, um neue Kooperationen mit Handel und Gastronomie zu schnüren, etwa zur Verrechnung der Parkgebühren im Geschäft oder im Lokal. Link