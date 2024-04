Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo können Besucher parken, wenn sie nach Kaiserslautern kommen? Wie kommen sie vielleicht auch ohne Auto in die Innenstadt. Das Citymanagement will die Informationen darüber bündeln. Das begrüßt der Einzelhandel. Der betont, wie wichtig Parkplätze in der Stadt sind. Fehlen diese, wird dem Handel die Luft abgeschnürt.

In der Stadt gibt es für Besucher durchaus attraktive Parkmöglichkeiten. Eine davon ist der Messeplatz. Dort parkt man für einen Euro pro Tag und kann kostenlos mit dem Bus in die Innenstadt und wieder zurückfahren.