Oleg Zernikel ist zum ersten Mal deutscher Stabhochsprung-Meister und hat das Ticket für Tokio gelöst. Der 26-Jährige aus Landau überquerte am Samstag bei den Leichtathletik-Titelkämpfen in Braunschweig 5,80 Meter und schaffte die Olympia-Norm. Damit entthronte er auch Titelverteidiger Bo Kanda Lita Baehre. Der WM-Vierte aus Leverkusen kam mit 5,70 Metern auf Rang zwei vor Ex-Weltmeister Raphael Holzdeppe (5,50). „Ich habe jeden Tag dafür geopfert, jetzt ist es erledigt. Jetzt kann ich in Ruhe meinen Traum verfolgen“, sagte der völlig aufgelöste Zernikel, der als Elfjähriger mit seiner Familie aus Kasachstan in die Pfalz kam. Der 31-jährige Holzdeppe (Zweibrücken) verpasste den erforderlichen Leistungsnachweis für die Sommerspiele von 5,70 Meter, darf diesen aber noch bis zum 29. Juni nachholen und auch darauf hoffen, sich über die Weltrangliste zu qualifizieren. Der Leverkusener Hallen-Meister Torben Blech enttäuschte als Sechster mit 5,30 Metern.