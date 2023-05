In Edesheim hat beim laufenden Ausbau der Ortsdurchfahrt der nächste Bauabschnitt begonnen. Gearbeitet wird nun bis Herbst am südlichen Ortsende, im Bereich um die Tankstelle. Abgebaut ist derweil die Baustelle im Bereich der beiden Kreuzungen, von denen es weiter in Richtung Hainfeld beziehungsweise Kleinfischlingen geht. Damit sind zwei wichtige Ost-West-Verkehrsachsen an der Staatsstraße wieder freigegeben. Die Arbeiten in Edesheim haben im Sommer 2021 begonnen, ausgebaut wird die etwa ein Kilometer lange Ortsdurchfahrt. Wer von Landau nach Edenkoben oder in die umgekehrte Richtung fahren möchte, weicht seitdem über die A65 oder angrenzenden Landesstraßen aus.