In Edesheim gibt es kein Durchkommen. Ziele in und rund um Edenkoben oder Landau sind nach wie vor nur über Umwege erreichbar. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt geht aber nun in die heiße Phase. Neu ist die Parkregelung in der Staatsstraße.

Motorengeräusche sind zu hören. An der Kreuzung steht ein Motorradfahrer. Er wirft einen kurzen Blick nach links, nach rechts, bevor er mit seiner Maschine abbiegt und sich weiter in Richtung Hainfeld begibt. Doof nur, dass die Straße gesperrt ist. Aber so dreist, wie er ist, hat der Mann die Warnbaken einfach umfahren. Für Torsten Martz ist das nichts Neues, er kennt solche Einzelfälle. „Sobald die Fahrbahn asphaltiert ist, fühlen sich manche Verkehrsteilnehmer dazu eingeladen, die Sperrung zu missachten“, berichtete der Südpfälzer, der für den Landesbetrieb Mobilität (LBM) beim Ausbau der Staatsstraße in Edesheim die Bauaufsicht übernimmt. Heißt, dass er so gut wie jeden Tag vor Ort ist und die Fortschritte mitbekommt – wohlgemerkt, seit Sommer 2021.

Seitdem kämpft sich die Bautruppe abschnittsweise voran, auf der etwa ein Kilometer langen Ortsdurchfahrt. Seit ebenso langer Zeit versuchen Verkehrsteilnehmer Umwege zu vermeiden. Anfangs fuhren viele über die Feldwege, sodass die Polizei dort nur regelmäßig Beamte abzustellen brauchte, um eine Vielzahl an Verstößen ahnden zu können. Später, als an der südlichen Ortseinfahrt die Straße Kirchberg vorübergehend zur Einbahnstraße wurde, was sie auch aktuell noch ist, wurden Autofahrer dabei erwischt, wie sie entgegen der Fahrtrichtung unterwegs waren.

Was das Projekt kostet

Da durch den Ausbau der Staatsstraße eine Landesstraße wegfällt, eine bedeutsame Nord-Süd-Achse in der Südpfalz, wird der Verkehr wie in solchen Fällen üblich großräumig auf andere klassifizierte Straßen umgeleitet, um angrenzende Gemeindestraßen nicht zu stark zu belasten. Sonst würden auf diesen Schäden entstehen, welche in der Regel Kommunen tragen müssten, obwohl sie nichts dafür können. Mehr Verkehr herrscht daher unter anderem im benachbarten Roschbach oder auf der A65, die vor allem für jene Autofahrer praktisch sein kann, die im Süden Landau oder im Norden Edenkoben und Umgebung ansteuern.

In Edesheim wird nicht nur die Straße erneuert. Auch die Gehwege und Kanäle für Wasser und Abwasser beziehungsweise die Hausanschlüsse werden auf Vordermann gebracht, indem sie neu gepflastert beziehungsweise ausgetauscht werden. Deshalb beteiligen sich sowohl die Orts- als auch die Verbandsgemeinde finanziell am rund 3,8 Millionen Euro teuren Projekt. Vor Beginn der Arbeiten hatten Gemeindevertreter noch ihre Bedenken, ob alles gut geht mit dem Ausbau, gesteht der erste Beigeordnete Karl Herbst (FWG). „Aber seit dem Baustart läuft alles reibungslos, da können wir an den LBM und die Baufirma nur ein Lob aussprechen.“

„Der Verkehr soll fließen“

Manche Pendler werden in wenigen Tagen aufatmen. Dann nämlich, wenn der Kreuzungsbereich zwischen Eisenbahnstraße und Ruprechtstraße fertiggestellt ist. Sie stellen schließlich die Verbindung zu Ortschaften her, die sich östlich von Edesheim befinden, konkret Kleinfischlingen und die Gäugemeinden, oder führen zu Dörfern am Haardtrand, etwa Hainfeld und Rhodt, die im Westen liegen. Ab Mitte Mai sollen mit Abschluss des sechsten Bauabschnitts diese beiden besagten Verkehrsachsen wieder befahrbar sein. Bis dahin müssen unter anderem noch die Fahrbahnmarkierungen erfolgen.

Sichtbar sind bereits jetzt einige Veränderungen, die im Zuge des Straßenausbaus vorgenommen wurden. So wird es in dem Kurvenbereich in der Nähe des Bahnhofes nur noch auf einer Seite einen Gehweg geben. Zudem dürfen Wagen nicht mehr auf der Staatsstraße abgestellt werden. Zu den Gründen äußert sich Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Schreiner (FWG): „Wenn wir schon Tempo 30 in der Ortsdurchfahrt haben, soll der Verkehr auch fließen.“ Die Stellplätze wurden allerdings nicht ersatzlos gestrichen, es wurden straßenbegleitende Parkplätze geschaffen.

Verkehrsteilnehmer, die uneingeschränkt in Edesheim unterwegs sein möchten oder schnellstmöglich von Landau nach Edenkoben wollen, brauchen noch Durchhaltevermögen. Stand jetzt soll das Mammutprojekt im Herbst fertiggestellt sein. Gearbeitet wird allerdings nur noch am südlichen Ortsende, und zwar in zwei Bauphasen. Die Tankstelle markiert zunächst den End-, später den Startpunkt für die Bauarbeiter. Damit keiner Angst haben muss, wegen Spritmangels liegenzubleiben, kann sie nach Angaben des LBM während den letzten beiden Bauabschnitten jederzeit angefahren werden, mal von Süden, mal vom Norden her.