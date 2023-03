Die Staatsanwaltschaft Mainz prüft eine Strafanzeige gegen die frühere Vizepräsidentin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), Begoña Hermann (SPD), wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage vor dem Untersuchungsausschuss „Flutkatastrophe“.

Anzeige erstattet hat der AfD-Obmann im U-Ausschuss, Michael Frisch. Es geht konkret um die Anzahl der Tage, die Hermann, seinerzeit auch Leiterin der Katastrophenschutzabteilung der ADD, zwischen zwei Urlauben im Juli 2021 in der Technischen Einsatzleitung im Ahrtal anwesend war. Die ADD hatte am 17. Juli 2021, drei Tage nach der Flutkatastrophe an der Ahr mit 134 Toten, die Einsatzleitung für den Katastrophenschutz übernommen. Am gleichen Tag war die politische Beamtin aus dem Urlaub in Mecklenburg-Vorpommern zurückgekommen. Bei ihrer Vernehmung durch den U-Ausschuss hatte sie ausgesagt, sie sei vom 23. bis 30. Juli 2021 im Ahrtal gewesen. Nach einer späteren Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage Frischs war sie aber nur vom 23. bis 26. Juli vor Ort.

Mit öffentlich zugänglichen Dokumenten prüfen

Die Strafanzeige, die Frisch am 23. Februar bei der Online-Wache erstattete, wurde vergangene Woche an die Staatsanwaltschaft übermittelt. Sie ging dort am 9. März ein und wurde am Montag in der Vorgangsverwaltung erfasst, teilte die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller auf Anfrage mit. „Die Strafanzeige wird nun dem zuständigen Sachbearbeiter vorgelegt, der sie zunächst unter Einbeziehung öffentlich zugänglicher Dokumente rechtlich prüft und bewertet.“

Gegen Hermann, die seit November 2022 im Altersruhestand ist, läuft außerdem ein Disziplinarverfahren, das Innenminister Michael Ebling (SPD) Ende Februar öffentlich machte. Sie soll für die Einreise in die USA am 31. Juli 2021 einen dienstlichen Grund konstruiert haben, und zwar habe sie mitgeteilt, sie trete in Austausch mit US-Universitäten über die Flutkatastrophe. Zu dieser Zeit waren Privatreisen in die USA wegen der Corona-Pandemie nahezu unmöglich. Dennoch handelte es sich um eine private Reise, wie Hermann ebenfalls vor dem U-Ausschuss ausgesagt hatte.