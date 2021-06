Ängste, Zwänge, Depressionen – die Nachfrage nach Behandlungen von Kindern und Jugendlichen ist stark gestiegen. Die Corona-Zeit hat einige von ihnen aus der Bahn geworfen. Pfälzer Therapeuten befürchten: Das Schlimmste kommt erst noch.

Rühr mich nicht an!

Angefangen hat es mit dem absoluten Muss in einer Pandemie: mit Händewaschen. Erst regelmäßig, zum Wohlgefallen der Eltern. Später verstörend ausgiebig. Dann besorgniserregend ausufernd. Schließlich beinahe unentwegt schrubbte sich der Unterstufenschüler aus der Vorderpfalz porentief wund. Fasste nichts mehr an, was er nicht zuvor gründlichst gereinigt hatte. Ekelte sich vor anderen, fürchtete, sie könnten den gefährlichen Keim mit sich tragen. Weiterlesen