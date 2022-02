Das für Samstag (19.30 Uhr) terminierte Spiel der Eulen Ludwigshafen beim Tabellendritten TV Hüttenberg in der Zweiten Handball-Bundesliga wird verlegt. Wegen mehrerer Corona-Fällen beim TV Hüttenberg hat die Deutsche Handball Liga das Spiel nun am Freitag abgesetzt. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Die Eulen haben aus der Hinrunde noch zwei Nachholspiele, die zwischenzeitlich terminiert sind: am 9. März (19 Uhr) bei der SG BBM Bietigheim und am 27. April (19 Uhr) beim TSV Bayer Dormagen.