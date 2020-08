Von Stefan Keller

„Wir können es kaum noch erwarten und freuen uns riesig über diese Chance“, sagen die neuen Inhaber unisono im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Sie klingen richtig begeistert. Die Mechtersheimerin und der Lingenfelder wohnen bereits in der Wohnung neben dem Lokal. Offizielle Übergabe ist am 1. Oktober. Der 29 Jahre alte künftige Küchenchef Bruno arbeitet bereits im Haus mit. Seine Partnerin und künftige Chefin Julia kommt im September dazu. Noch bis 6. September betreiben Karin und ihr Mann Yasmin Hodzic den „Halbmond“, zu dem auch fünf Zimmer - „mit Domblick, Balkon und das beliebte Erkerzimmer sowie ein Innenhof“ gehören. Dann ist für die 39 Jahre alte Noch-Pächterin nach 22 Jahren in der Gastronomie Schluss. Seit November 2014 hatte sie das Sagen in dem Lokal. „Das war sechs Jahre lang mein Baby. Ich weiß aber, dass ich es in gute Hände abgebe. Ich stehe bei Fragen jederzeit zur Verfügung, wohne weiter in Speyer und werde das Lokal und die beiden auch besuchen“, verspricht sie. Die bisherige Inhaberin startet eine neue Ausbildung als Vollzugsbeamtin in der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. „Ich wollte schon immer mit jungen Menschen arbeiten“, begründet sie den radikalen Branchenwechsel.

Schon lange erklärtes Ziel

Ihre Nachfolger, beide sind seit neun Jahren ein Paar, bringen laut Hodzic die richtigen Voraussetzungen für die neue Aufgabe mit. Julia, die Geschäftsführerin des Einzelunternehmens, hat nach dem Abitur am „Purrmann“ in Speyer ihre Lehre im Restaurant „Hardtwald“ in Neupotz unter Küchenchef Martin Gehrlein absolviert und arbeitet dort noch. „Mein Chef hat mich dort von Anfang an immer gefördert und gefordert, er steht voll hinter meinem Einstieg hier in Speyer“, lobt sie.

Sie habe immer schon das Ziel gehabt, das Gasthaus, das ihren Eltern gehört, irgendwann einmal zu übernehmen. Nun pachtet sie es zunächst einmal.

Wie sehr sie sich schon identifiziert mit dem Haus, zeigt die Kenntnis dessen Geschichte, die Familiengeschichte ist: Ihre Großeltern Johann und Herta Mattern haben es 1955 erworben, renoviert und dabei die charakteristische Fachwerkfassade freigelegt. Bis 1968 haben sie den „Halbmond“ geführt, seitdem war er verpachtet. Unter anderem war er lange weit über Speyer hinaus bekannt für seine ungarische Küche.

Gemeinsam mit Luca Bruno, der italienische Wurzeln und im Germersheimer „Stadtgarten-Restaurant“ seinen Beruf gelernt und bisher ausgeübt hat, wollen die neuen Inhaber auf Basis des bisherigen Angebots das gastronomische Konzept weiterentwickeln. Servieren wollen sie laut Inhaberin Julia Henkes eine „regionale, frische, saisonale Küche“.

Natürlich gibt es auch die Pfälzer Klassiker „Saumagen & Co.“ auf der Karte. „Nicht nur Touristen, auch der Speyerer isst gerne abends seinen Wurstsalat“, weiß Hodzic aus langjähriger Erfahrung. Sie hinterlässt ihren Nachfolgern einen großen Kreis von Stammgästen.

Neuer Schwerpunkt

Einen neuen Schwerpunkt wollen die beiden bekennenden Nudelfans mit selbst gemachten Nudeln setzen. „Fertige Nudeln schmecken nur so lala“, sagt der neue Küchenchef. Auch Fisch – „der Zander kommt direkt aus dem Rhein“ – soll eine große Rolle spielen. Mittags werde es eine kleine Karte mit Gerichten zwischen 10 und 15 Euro geben. Mehrere Mitarbeiter in Service und Küche sollen die Inhaber künftig unterstützen.

Die Lieferanten kommen alle aus der Region. „Ich habe die richtigen Quellen im Hardtwald kennengelernt, kann sie nutzen“, sagt Henkes. Das Gastronomen-Paar blickt optimistisch in die Zukunft. Unter dem Corona-Lockdown hätten alle Häuser gelitten. Seit den Lockerungen kommen de Gäste wieder. „Sie haben sich gefreut, wieder essen gehen zu können“, haben Hodzic, Bruno und Henkes gemerkt. Im „Halbmond“ stehen 55 Plätze, draußen 50 zur Verfügung – natürlich unter Einhaltung der derzeit gültigen Abstandsregeln. Julia Henkes und Luca Bruno wünschen sie sich am liebsten besetzt mit zufriedenen Gästen. Sie wollen jedenfalls das Ihre dafür tun.

Termin & Zeiten



Am Donnerstag, 1. Oktober, ab 12 Uhr, laden die neuen Inhaber zur Eröffnung mit Sekt ein. Tags darauf geht es dann richtig los.