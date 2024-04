Ein Einbruch in die Neunkircher Verkehrsbetriebe (NVG) am Sonntagmorgen hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Laut Bericht der Polizei habe es nach der Einbruchsmeldung zunächst nur die Info gegeben, dass etwas Münzgeld in bislang unbekannter Höhe gestohlen worden ist. Während der Tatortaufnahme wurde dann aber eine unbekannte Flüssigkeit auf dem Boden entdeckt, deren Geruch die Polizei als „seltsam“ beschreibt. „Die Herkunft der Flüssigkeit ist bislang unklar“, schreibt die Polizei. Sofort informierten die Beamten die Feuerwehr, unklar war, ob von der unbekannten Flüssigkeit seine Gesundheits- oder sonstige Gefährdung ausging. Es rückte der Gefahrstoffzug des Landkreises Neunkirchen an, dessen Leute untersuchten besagte Flüssigkeit. Dann gab es die Entwarnung: Von der Substanz hing keine Gefahr aus. Laut Polizei wird nun weiter wegen des Einbruchsdiebstahls ermittelt.