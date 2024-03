Der Lions-Club Grünstadt spendiert in diesen Wochen Kommunen in der Verbandsgemeinde Eisenberg und im Leiningerland Defibrillatoren. Insgesamt geht es um 18 Stück, die ersten zwölf sind schon übergeben. Angebracht werden sie in Grünstadt und Sausenheim, Altleiningen, Carlsberg, Dirmstein, Hettenleidelheim, Neuleiningen, Eisenberg, Kerzenheim und Ramsen. In welchen Situationen Zufalls-Helfer mit den Geräten Leben retten können und ob man dabei etwas falsch machen kann, steht im ausführlichen Bericht.