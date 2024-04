Vier Wochen nach der Bekanntgabe des ungefähren Transportwegs des U-Boots U17 vom Technik-Museum Speyer zu seinem Sinsheimer Pendant hat das Presseteam der Museen nun die genaue Route inklusive Zeitplan verkündet. Los geht’s am Sonntag, 30. Juni, mit dem Straßentransport vom Technik-Museum zum Rhein. In den folgenden Tagen soll der Koloss auf einen Fluss-Ponton, der auf dem Berghäuser Altrhein liegen wird, gefahren werden.

Am Freitag, 5. Juli, schippert der Ponton mit der U17 auf dem Rhein bis nach Mannheim. Dort wird das U-Boot gedreht, um die niedrigen Neckarbrücken passieren zu können. Den Drehvorgang, eine Weltpremiere, haben die Museumsmitarbeiter in Speyer erprobt. Der Schubverband erreicht Heidelberg am Samstag, 6. Juli. Am folgenden Tag soll es weiter Richtung Haßmersheim gehen – vorbei an Neckargemünd, Neckarsteinach und Hirschhorn. Bei Eberbach legt der Ponton erneut an. Am Dienstag, 9. Juli, führt die letzte Etappe der U17 auf dem Wasser von Eberbach nach Haßmersheim, wo es für das U-Boot am Samstag, 13. Juli, an Land gehen soll. Nun muss das U-Boot auf einem 30-achsigen Tieflader mit 240 Rädern durch enge Straßen und anspruchsvolles Terrain manövriert werden.

In Bad Rappenau erneut Drehung nötig

Am Sonntag, 14. Juli, startet die erste Etappe von Haßmersheim. Tags darauf durchfährt die U17 Siegelsbach. Am 16. Juli wird Bad Rappenau erreicht, wo am Abend des 17. Juli das U-Boot wieder gedreht werden muss, um eine Bahnlinie überqueren zu können. Am Samstag, 20. Juli, soll die U17 dann auf die A6 auffahren; über einen Parkplatz zwischen Reihen und Ittlingen verlässt der Transport die A6 wieder. Auf der weiteren Route liegen die Ortschaften Ittlingen, Hilsbach und Weiler sowie das Stadion des Bundesligisten TSG Hoffenheim. In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 27. und 28. Juli, soll der Transport die A6 überqueren, bevor er am Sonntag, 28. Juli, bis zum Gelände des Technik-Museums Sinsheim rollt.