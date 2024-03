Das Technik-Museum hat den Zeitplan für den Transport des historisches U-Boots U17 von seinem Speyerer Standort ins Sinsheimer Schwestermuseum veröffentlicht.

Die laut Museum „schwierigste Etappe des spektakulären Transports“ startet demnach im Juli. Am Ende werde sich ein fast 90 Meter langer und zehn Meter hoher Schwertransport über Rhein, Neckar und durch die engen Orte des Kraichgaus schlängeln. Der Startschuss falle voraussichtlich am Sonntag, 30. Juni, in Form des Straßentransports in Speyer. Es geht um den umgekehrten Weg an den Altrhein wie im Frühjahr 2023, als das U-Boot aus Norddeutschland zur Zwischenstation in Speyer angelangt war. Zuvor hatte es Kritik daran gegeben, dass für die Anlandung Auwald-Grün gefällt werden musste.

In Speyer folgte zunächst der mühselige Batterieausbau. Um mehr als 100 Tonnen leichter, wurde dann Anfang November 2023 die Drehung des 50 Meter langen und neun Meter hohen Kolosses geprobt. Das war laut Museum nötig, da das U-Boot unter Brücken hindurchpassen muss.

Derzeit liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Letzte Genehmigungen würden eingeholt. Ende März sollten alle Details des Transports feststehen. „Alle, die in den Transport involviert sind, sind motiviert bis in die Haarspitzen“, wird Projektleiter Michael Einkörn zitiert. Das Museum erwartet viele Schaulustige bei der Fahrt: „Mit Stopps unter anderem in Heidelberg, Eberbach und Haßmersheim sowie Bad Rappenau bieten sich viele Möglichkeiten, dieses Spektakel inklusive Drehung des U-Boots vor diversen Brücken live zu erleben.“