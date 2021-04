Die rheinland-pfälzische SPD stellt am Samstag, 5. Juni, ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 26. September auf. Wegen der Corona-Pandemie wird die Anzahl der Delegierten um die Hälfte auf 200 reduziert. Der Parteitag findet in der Nahetal-Arena im rheinhessischen Gensingen statt, einem überdachten Freiluft-Veranstaltungsort. Das hat der Parteivorstand am Donnerstagabend beschlossen, wie Parteisprecher Timo Haungs sagte. Die Landesliste wird sich gegenüber der Kandidatenaufstellung 2017 stark verändern. Die frühere SPD-Fraktionschefin im Bundestag, Andrea Nahles, hat der Politik den Rücken gekehrt. Aus der Pfalz treten Gustav Herzog (Donnersbergkreis) und Doris Barnett (Ludwigshafen) nicht mehr an. Thomas Hitschler aus der Südpfalz wird damit auf einen der ersten Plätze rutschen. Hitschler ist Sprecher der Landesgruppe Rheinland-Pfalz der SPD-Bundestagsfraktion. Auch Angelika Glöckner (Pirmasens) und Isabel Mackensen (Neustadt-Speyer) haben gute Chancen, auf aussichtsreichen Plätzen zu landen.