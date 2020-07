Nachdem am Mittwoch der Bewohner einer Dahner Asylunterkunft positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet wurde, sind am heutigen Samstag fünf weitere Infektionen bestätigt worden. Außerdem gab es laut Landkreis Südwestpfalz einen positiven Test im Rodalber Seniorenzentrum Edelberg.

Nach dem positiven Test eines 31-jährigen Asylbewerbers am Mittwoch waren alle drei Dahner Asylunterkünfte unter Quarantäne gestellt worden, am Donnerstag waren 54 Bewohner auf Sars-CoV-2 getestet worden. Bei fünf getesteten Personen hat sich die Infektion bestätigt. Sie sind alle in der Unterkunft in der Pirmasenser Straße untergebracht, wie Landrätin Susanne Ganster bestätigte. Für die getesteten Bewohner der weiteren Unterkünfte sind die Ergebnisse negativ ausgefallen.

Infizierte für 14 Tage in Quarantäne

Die sechs infizierten Bewohner wurden auf eine Etage verlegt und stehen für 14 Tage in ihren Wohnungen unter Quarantäne. Die negativ getesteten Personen dürfen sich bis zum Ergebnis ihres zweiten Tests am Donnerstag frei auf dem Gelände der Unterkunft bewegen, so der Kreis. Sie sind in einer separaten Etage untergebracht. Zwei Bewohner wurden aus Platzgründen anderweitig untergebracht.

Bewohner eines Seniorenheimes positiv getestet

Daneben wurde bei einem Bewohner des Rodalber Seniorenzentrums Edelberg eine Sars-CoV-2-Infektion nachgewiesen. Nach einem Sturz war die Person im Krankenhaus routinemäßig getestet worden. Die 65 Mitarbeiter und insgesamt 92 Bewohner der Einrichtung werden laut Landrätin Susanne Ganster umgehend getestet und die Kontaktverfolgung der Besucher und Angehörigen systematisch durchgeführt. Bis die Ergebnisse vorliegen und Klarheit herrscht, können Besucher die Einrichtung nicht mehr betreten.