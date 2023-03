Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wo sich der Asylsuchende aus Dahn infiziert hat, der am Mittwoch positiv auf das Coronavirus getestet wurde, ist bisher unklar. Darüber informierte Landrätin Susanne Ganster am Freitag am Rande eines Pressegesprächs. Für Samstag erwartet Ganster die Testergebnisse der übrigen Bewohner – sofern sie denn angetroffen wurden.

Nachdem der positive Test eines 31-jährigen Geflüchteten vorlag, wurden die drei Dahner Asylunterkünfte unter Quarantäne gestellt.