Dirk Schuster, Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, ist zwar ob der aktuellen Punkteausbeute von 23 Zählern zufrieden. Doch der Coach sagt vor dem Derby gegen den Karlsruher SC (Dienstag, ab 18.30 Uhr, liveblog auf rheinpfalz.de, Sky): „Wir wollen auf jedem Fall, vor hoffentlich ausverkauftem Haus, ein Derby auf Augenhöhe, das mit Sicherheit sehr intensiv werden wird und in dem sich beide Mannschaften nichts schenken werden sowie den Sieg haben wollen, zu unseren Gunsten entscheiden.“

Kehrt Kevin Kraus in die Startelf zurück?

Schuster hat dabei die Qual der Wahl. Nur Anas Bakhat (verletzt) und Erik Durm (fünfte Gelbe Karte) fehlen. Hendrick Zuck ist nach seiner Infektion auf dem Weg der Besserung. Der Linksverteidiger hatte beim 3:2-Sieg in Bielefeld passen müssen. Wieder fit ist Kevin Kraus. Der Abwehrchef trainierte wieder mit und ist laut Schuster eine Alternative. Auch Jean Zimmer ist nach seiner Gelbsperre wieder spielberechtigt.

Dirk Schuster lässt sich vor dem Derby vor bislang 42.000 Zuschauern nicht in die Karten schauen. Er hat mehrere Optionen. Lässt er Siegtorschütze Daniel Hanslik von Beginn an spielen? Wird Dominik Schad, der in Bielefeld defensiv stark agierte, wieder zur Startelf gehören? Schad erzielte das Siegtor beim 1:0-Erfolg des FCK in Karlsruhe Mitte Februar 2019. Es war das bislang letzte direkte Aufeinandertreffen der beiden Vereine.

Hengen und Schuster einst Mitspieler beim KSC

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen, der mit Dirk Schuster zusammen beim KSC in einer Mannschaft spielte, kennt die besondere Derby-Atmosphäre. „Wir müssen von Anfang an bis zum Ende auf Sendung bleiben. Wir dürfen uns keinen Leerlauf erlauben. Gerade bei dem Derby wird eine spezielle Atmosphäre herrschen“, sagt Hengen.

Dirk Schuster will jedenfalls nicht mit leeren Händen morgen Abend dastehen, „Jeder Punkt in der Zweiten Liga kann Gold wert sein. Wir wollen allerdings im Spiel gegen den KSC noch etwas oben draufsatteln. Wir wollen uns noch etwas Winterspeck anfuttern“, sagt Schuster.