Rund 150 Schaulustige haben sich am Freitagabend im Ludwigshafener Hemshof versammelt, als ein einjähriges Kind reanimiert wurde. Wie die Polizei mitteilte, mussten die Beamten einschreiten Platzverweise aussprechen, damit es dem Kindernotarzt möglich war zur Einsatzstelle zu gelangen. Bereits im Krankenwagen setzte die Atmung des Kindes wieder ein und es wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang noch einmal daran: Wer einen Unfall beobachtet, filmt oder fotografiert statt zu helfen, gilt laut Gesetz als Gaffer. Gaffern droht je nach Situation und Tatbestand bis zu 1000 Euro Bußgeld - oder sogar eine Freiheitsstrafe.