Die Sanierungsarbeiten an der A65 zwischen den Anschlussstellen Neustadt-Süd und Edenkoben gehen weiter: Wie die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mitteilt, wird der Autobahnabschnitt von Dienstag, 25. April, 18 Uhr, bis Samstag, 29. April, 6 Uhr, grundüberholt.

Wegen der Bauarbeiten an der Autobahn kommt es an mehreren Tagen zwischen 18 und 6 Uhr zu Einschränkungen für den Verkehr. Die Auffahrt Neustadt-Süd in Richtung Karlsruhe wird von Dienstag auf Mittwoch gesperrt. Die A65 ist während dieser Zeit auf einer Fahrspur befahrbar.

Ab Mittwoch, 18 Uhr, bis Donnerstag, 6 Uhr, ist es an der Anschlussstelle Neustadt-Süd nicht möglich, in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf- oder abzufahren. Auf der A65 fließt der Verkehr in der Zeit nur auf einer Spur. Von Donnerstag auf Freitag ist die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Edenkoben und Neustadt-Süd ab 18 Uhr voll gesperrt. In der darauffolgenden Nacht, Freitag auf Samstag, 18 bis 6 Uhr, ist die Gegenrichtung an der Reihe, sodass die A65 ab der Anschlussstelle Neustadt-Süd bis zur Anschlussstelle Edenkoben voll gesperrt ist.

So wird umgeleitet

Der Verkehr wird während dieser Sperrzeiten weitläufig umgeleitet, Autofahrer sollen der Beschilderung folgen: In Fahrtrichtung Karlsruhe ab der Anschlussstelle Neustadt-Süd über die U10, in Richtung Ludwigshafen ab der Anschlussstelle Neustadt-Süd über die U17 und in Fahrtrichtung Ludwigshafen ab der Anschlussstelle Edenkoben über die U15.