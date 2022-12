Sie zaubern Klein und Groß jedes Jahr ein Lächeln ins Gesicht: Am Dienstag sind wieder die „Riding Santas“ in der Vorderpfalz unterwegs. Dabei knattern die als Weihnachtsmänner verkleideten Biker auf ihren schweren Harley Davidsons durch die Vorderpfalz – von Rülzheim bis nach Speyer –, um Kinder und Senioren zu beschenken. Im Vordergrund steht wie jedes Jahr die Spendenaktion für das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen (Rhein-Pfalz-Kreis).

Los geht’s um 8.40 Uhr an der Grundschule in Rülzheim. Danach fahren die „Riding Santas“ quer durch die Landkreise – von Kandel über Landau bis nach Speyer. Einen Überblick zu allen Stationen und Uhrzeiten erhalten Sie mit unserer Google-Karte. Wer selbst keine Möglichkeit hat, die Riding Santas vor zu besuchen: Die RHEINPFALZ ist um 12.35 Uhr mit einem Facebook-Livestream in Landau vor Ort.

Spenden für das Kinderhospiz Sterntaler sind mit dem Verwendungszeweck „Santas“ an dieses Konto möglich: GLS Gemeineschaftsbank, IBAN DE19 4306 0967 6026 3478 00