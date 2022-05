Das Rheinland-Pfalz-Ticket, mit dem bis zu fünf Personen gemeinsam freie Fahrt in Regionalzügen in ganz Rheinland-Pfalz und im Saarland haben, ist an drei Tagen dieser Woche auch schon vor 9 Uhr gültig.

Normalerweise gilt das Rheinland-Pfalz-Ticket nur am Wochenende und an Feiertagen ganztägig, montags bis freitags dagegen erst ab 9 Uhr. Diese morgendliche Sperrzeit fällt nun am Mittwoch, 18. Mai, Donnerstag, 19. Mai, und Freitag, 20. Mai, weg. Das Ticket kann also wie sonst nur am Wochenende ganztägig genutzt werden. Grund dafür ist der Festakt in Mainz zum Jubiläum des Landes Rheinland-Pfalz am 18. Mai und der Rheinland-Pfalz-Tag vom 20. bis 22. Mai.

Das Rheinland-Pfalz-Ticket kostet am Automaten und im Online-Verkauf 25 Euro für die erste Person und jeweils 6 Euro für die zweite bis fünfte Person, in der Version für fünf Personen beträgt der Preis also 49 Euro. Beim Kauf am Fahrkartenschalter kommen 2 Euro hinzu. Bis zu drei Kinder im Alter zwischen sechs und unter 15 Jahren können kostenfrei mitfahren, Kinder unter fünf Jahren können generell kostenlos mitgenommen werden.

Die Tickets sind nur gültig, wenn die Namen und Vornamen aller reisenden Personen auf dem Ticket eingetragen sind.

Im VRN-Bereich nicht in Bussen gültig

Wegen eines seit Jahren ungelösten Streits zwischen der Deutschen Bahn (DB) und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) um die Einnahmeaufteilung gilt das Rheinland-Pfalz-Ticket zwar in anderen rheinland-pfälzischen Verkehrsverbünden auch in Bussen und im städtischen Nahverkehr, jedoch nicht im VRN-Gebiet. Wer also beispielsweise mit dem Rheinland-Pfalz-Ticket von Ludwigshafen nach Mainz fährt, kann in Mainz mit Bus und Straßenbahn fahren, in Ludwigshafen dagegen nicht.

Weitere Informationen zum Ticket unter www.bahn.de/rheinland-pfalz-ticket sowie zu Sonderfahrplänen zum Rheinland-Pfalz-Tag in Mainz unter www.rolph.de/rlp-tag