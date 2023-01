Es brennt an der Saar-Pfalz-Grenze. Auf einer Fläche von 60 Fußballfeldern. Nur ganz knapp verhindern die Feuerwehren eine im Land nie dagewesene Feuer-Katastrophe. Die Flammen geraten zeitweise außer Kontrolle, weil die grenzüberschreitende Zusammenarbeit „mehr als katastrophal“ verläuft. Flächenbrände drohen in Zukunft öfter. Was lernen wir also aus dem Großbrand? Fast alle sind „nicht zuständig“. Mehr zum Thema lesen Sie hier