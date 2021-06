Weil er offenbar sein Fahrrad nicht im Bus transportieren durfte, hat ein 46-Jähriger am späten Mittwochabend Streit mit einem Busfahrer bekommen, der so eskalierte, dass hinzugerufene Polizeibeamten den Römerberger fesseln mussten. Wie die Polizeiinspektion Speyer berichtet, weigerte sich der „scheinbar alkoholisierte“ Mann gegen 22.26 Uhr, den Bus am Speyerer Bahnhof zu verlassen. Auch den hinzugerufenen Beamten widersetzte er sich. Der Mann griff einen Polizisten an und verletzte ihn. Nur mithilfe zweier Fahrgäste konnte er gefesselt werden, bevor er auf die Dienststelle gebracht wurde. Er muss sich nun laut Polizei wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Von einem der Helfer hat die Polizei keine Personalien aufnehmen können. Er wird gebeten, sich unter Telefon 06232 1370 zu melden.