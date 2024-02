Die Postbank hat noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob ihre Filiale in der Wormser Straße weiterbesteht oder geschlossen wird. Damit ist auch unklar, wie es mit der Hauptpoststelle weitergeht, die in denselben Räumen untergebracht ist. „Zur Zukunft einzelner Filialen können wir heute noch keine verbindliche Auskunft geben, da die Gespräche mit den zuständigen Arbeitnehmervertretungen noch nicht abgeschlossen sind“, teilte Postbank-Sprecher Hartmut Schlegel auf Anfrage mit. Die Deutsche Bank hatte im November angekündigt, das Filialnetz ihrer Tochter Postbank deutlich auszudünnen. Demnach soll bis Mitte 2026 die Anzahl der Postbank-Niederlassungen von rund 550 auf etwa 300 reduziert werden. Nachdem zuletzt mehrfach die Öffnungszeiten der Hauptpost wegen Personalmangels eingeschränkt werden mussten, sei derzeit die Filiale regulär geöffnet. Laut Schlegel „sind keine Einschränkungen zu erwarten“. Ein Sprecher der Deutschen Bank betonte auf Anfrage, dass es keine Pläne gebe, die Niederlassung des Kreditinstituts in der Maximilianstraße zu schließen oder zu einem reinem Service-Bereich abzustufen: „Die Speyerer Filiale ist für uns sehr wichtig.“