Als Auftakt in die Motorradsaison hat die Polizeidirektion Neustadt am Freitag auf den beliebten Strecken in ihrem Dienstgebiet an drei Stellen motorisierte Zweiräder kontrolliert. Diese Kontrollpunkte waren an der B37 im Bad Dürkheimer Ortsteil Grethen, an der L517 im Bad Dürkheimer Ortsteil Leistadt sowie an der B39 in Neidenfels. Dabei stellten die Beamten fünf Ordnungswidrigkeiten fest, für die sie Verwarngelder verhängten, und forderten in zwei Fällen das Beheben kleinerer Fahrzeugmängel und das Nachreichen nicht mitgeführter Dokumente.

Wegen der immer wieder einsetzenden Regenschauer hätten allerdings insgesamt nur relativ wenige Biker eine Ausfahrt gewagt, schränkt die Polizei. ein Diese wenigen waren laut Hauptkommissar Jörg Ulrich vom Motorradkontrolltrupp der Polizeidirektion alle mit verkehrssicheren Motorrädern unterwegs. „Es wurden keine unzulässigen technischen Veränderungen festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt hätten. Auch lärmende Bikes, die immer wieder Anwohner unzumutbar in ihrer Ruhe stören, waren nicht unterwegs“, erklärt er und betont, dass die Truppe dafür gerüstet gewesen wäre: mit technischen Messgeräten zum Festellen und der beweissicheren Verfolgung solcher Ruhestörer.

Die Polizei kündigt an, dass es bis zum Ende der Motorradsaison an den Wochenenden weitere Schwerpunktkontrollen an wechselnden Örtlichkeiten geben wird. Außerdem werde sie das Durchfahrtsverbot für Motorräder auf der L499 zwischen Elmsteiner Tal und Johanniskreuz verstärkt überwachen. Die überregional bekannte und beliebte Biker-Strecke ist von April bis Oktober an Wochenenden und Feiertagen für Motorräder gesperrt.