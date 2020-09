Der 1. FC Kaiserslautern hat am Sonntag im DFB-Pokal erst im Elfmeterschießen gegen Zweitligist Jahn Regensburg mit 4:5 verloren (1:1). Zur Pause lagen die Roten Teufel mit 0:1 zurück. Kevin Kraus brachte die Schommers-Schützlinge mit seinem Treffer wieder in die Partie. In der Verlängerung schafften es die Hausherren nicht, aus einem Platzverweis der Gäste Kapital zu schlagen. Zum ausführlichen Bericht.

